Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

СМИ: врач из Уханя не умер, его реанимировали

Комментариев: 0
Медик Ли Вэньлян в настоящее время находится в критическом состоянии. Его сердце действительно перестало биться, но его реанимировали.

Китайского врача Ли Веньляна, который якобы умер после заражения коронавируса, удалось реанимировать после того, как у него остановилось сердце, сообщает издание Global Times в Twitter.

"Ли Вэньлян в настоящее время находится в критическом состоянии. Как сообщалось, его сердце перестало биться в 21:30 (по местному времени – ред.). Затем ему сделали оксигенацию экстракорпоральной мембраны", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что в Ухане скончался врач, которому власти запретили говорить о вирусе

Напомним, 34-летний врач из Уханя Ли Вэньлян еще 30 декабря написал в группе своих однокурсников по вузу в соцсети WeChat: у семи пациентов с местного рынка морепродуктов было диагностировано SARS-подобное заболевание, их отправили в карантин в больнице. Ли вызвали в местный полицейский участок и сделали выговор за "распространение слухов в Интернете" и "серьезное нарушение общественного порядка" из-за сообщения, которое он отправил в чат-группу. Ли пришлось подписать заявление, в котором он признал свой "проступок" и пообещал не совершать дальнейших "незаконных действий".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: вирусы, Вирус, Китай, медики, заболевание, болезнь, врачи, врач, заболевания, коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь