СМИ: врач из Уханя не умер, его реанимировали

Медик Ли Вэньлян в настоящее время находится в критическом состоянии. Его сердце действительно перестало биться, но его реанимировали.

Китайского врача Ли Веньляна, который якобы умер после заражения коронавируса, удалось реанимировать после того, как у него остановилось сердце, сообщает издание Global Times в Twitter.

"Ли Вэньлян в настоящее время находится в критическом состоянии. Как сообщалось, его сердце перестало биться в 21:30 (по местному времени – ред.). Затем ему сделали оксигенацию экстракорпоральной мембраны", - говорится в сообщении.

Wuhan Central Hospital said on Weibo that Li Wenliang is still under emergency treatment. GT reporters heard people weeping inside ICU. Li was one of the 8 whistleblowers who tried to warn other medics of the #coronavirus outbreak in Dec but were reprimanded by Wuhan police. pic.twitter.com/UgSLSCvaDK — Global Times (@globaltimesnews) February 6, 2020

Ранее СМИ сообщили, что в Ухане скончался врач, которому власти запретили говорить о вирусе.

Напомним, 34-летний врач из Уханя Ли Вэньлян еще 30 декабря написал в группе своих однокурсников по вузу в соцсети WeChat: у семи пациентов с местного рынка морепродуктов было диагностировано SARS-подобное заболевание, их отправили в карантин в больнице. Ли вызвали в местный полицейский участок и сделали выговор за "распространение слухов в Интернете" и "серьезное нарушение общественного порядка" из-за сообщения, которое он отправил в чат-группу. Ли пришлось подписать заявление, в котором он признал свой "проступок" и пообещал не совершать дальнейших "незаконных действий".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet