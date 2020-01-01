Трамп заявил, что процедура импичмента была "адом"

Американский лидер назвал представителей Демократической партии США порочными людьми, которые устроили бардак.

Президент США Дональд Трамп назвал "адом" процедуру импичмента, которую начали демократы. Об этом он заявил в четверг, 6 февраля, выступая в Белом доме в связи с вынесением ему оправдательного приговора в Сенате.

"Мы прошли через ад. (Это было) несправедливо, (я) не сделал ничего плохого <...> Там нет ничего с точки зрения закона, это политический вопрос", - указал американский лидер.

Он также извинился перед своими родными за то, через что им "пришлось пройти".

"Я хочу извиниться перед моей семьей за то, что им пришлось пройти через <...> гнилой сговор некоторых больных, злых людей", - отметил Трамп.

По словам президента США, "охота на ведьм" в отношении него была начата с того момента, как он вступил в избирательную кампанию перед выборами 2016 года.

"За последние несколько лет мы имели дело с охотой на ведьм. <...> Это было настоящее зло, коррупция, позор, катастрофа, негодяи... этого никогда не должно произойти вновь с другим президентом, никогда", - подчеркнул Трамп.