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В больнице Уханя подтвердили смерть врача, который первым сообщил о вирусе

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Офтальмолог Ли Вэньлян скончался, несмотря на все попытки медиков его реанимировать. Ему было 34 года.
Ли Вэньлян
Ли Вэньлян
Weibo
 
Врач Ли Вэньлян, который первым предупредил о вспышке нового вируса 2019-nCoV в Китае, умер в ночь на пятницу, 7 февраля, (вечер четверга по киевскому времени) от пневмонии. Об этом сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на центральную больницу города Ухань.
 
"В борьбе против эпидемии пневмонии, вызванной новым коронавирусом, Ли Вэньлян, офтальмолог, работавший в нашей больнице, был, к несчастью, заражен, - говорится в заявлении медицинского учреждения.
 
Отмечается, что он умер, несмотря на все попытки его реанимировать.
 
Смерть Вэньляна, которому было 34 года, наступила в 02.58 пятницы по местному времени (19.58 6 февраля по киевскому времени).
 
Как уточнило издание, первые симптомы болезни у врача были диагностированы 10 января, а 12 января он был госпитализирован. 
 
Напомним, Вэньлян одним из первых в соцсети предупредил о распространении нового коронавируса.
 
Ранее газета Global Times сообщила о смерти китайского медика, однако позднее опровергла эту информацию, указав, что Вэньлян находится в критическом состоянии.
 

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Теги: смерть, Китай, врач, умер, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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