В Иране преследуют журналистов за публикации о сбитии самолета МАУ - RSF

Силовики вызывали журналистов на допросы, проводили у них обыски, изымали компьютеры и телефоны, вынуждали закрывать аккаунты в соцсетях.

Десятки иранских журналистов испытывают сильное давление властей после публикаций о сбитом самолете МАУ и прошедших в стране протестов. Об этом в четверг, 6 февраля, сообщила международная правозащитная организация Репортеры без границ (RSF).

В частности, журналистов начали вызывать на допросы, проводить у них обыски и заставлять закрыть их аккаунты в социальных сетях. Также ряд медийщиков получали угрозы.

В организации Репортеры без границ отмечают, что начиная с 6 февраля, минимум 21 журналиста в Иране вызывали и допрашивали сотрудники разведки, которые работают на элитный Корпус стражей исламской революции или Министерство разведки.

Сотрудники иранской разведки, по данным RSF, после сбития самолета МАУ пришли обыскивать дома и офисы отдельных журналистов. Во время обысков силовики забрали компьютеры, мобильные телефоны, книги, документы и рукописи.

Отмечается, что на данный момент ни один из журналистов не арестован, но отдельных из них работодатели предупредили, что им стоит быть осторожными в высказываниях в социальных сетях. Некоторым журналистам даже пришлось закрыть свои аккаунты в соцсетях Instagram, Twitter и Facebook, или же прекратить публиковать на этих платформах любые высказывания.

Отмечается, что давление журналисты почувствовали после того, как отказались публиковать заявления государства, которые, по словам журналистов, были ложными.

Когда Тегеран официально признался в сбитии украинского пассажирского самолета, в стране начались протесты, которые были разогнаны силой. После этого в отношении СМИ усилили давление - власть запретила публиковать все, что "не соответствует линии правительства".

Сейчас 80 иранских журналистов подготовили совместное заявление, в котором выражает сожаление по поводу того, что они распространяли "государственную ложь" о самолет МАУ.

"Все газеты, по согласованию с государственным радио и телевидением, не имея какого-либо независимого расследования, повторили эту большую ложь, а потом претерпели пренебрежение, когда на свет появилась правда, - сказано в заявлении медийщиков.

По данным Репортеров без границ, Иран - занимает 170 место из 180 стран мира во Всемирном индексе свободы прессы RSF по 2019 год.

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