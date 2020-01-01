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Си Цзиньпин и Трамп обсудили коронавирус в Китае

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Президент США пообещал китайскому лидеру спокойно реагировать на ситуацию с новым вирусом.
Дональд Трамп и Си Цзиньпин
Дональд Трамп и Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп утром в пятницу, 7 февраля, обсудили борьбу с коронавирусом и его возможное влияние на экономику, сообщает Центральное телевидение Китая.

"Правительство и народ КНР предпринимают все возможные усилия для борьбы с коронавирусом", - приводит телеканал слова китайского лидера.

Как подчеркнул Си Цзиньпин, Пекин задействовал все имеющиеся в его распоряжении ресурсы для того, чтобы максимально быстро реагировать на распространение коронавируса. Он уточнил, что для подавления вспышки "предпринимаются максимально решительные шаги".

Си Цзиньпин также высказал уверенность в том, что мощная вспышка пневмонии не способна затормозить экономическое развитие Китая.

В свою очередь Дональд Трамп пообещал, что Вашингтон будет спокойно реагировать на ситуацию с коронавирусом.

Ранее в Госдепе США заявили, что власти Китая недостаточно быстро среагировали на вспышку коронавируса. Также сообщалось, что Трамп предложил Китаю помощь в борьбе с коронавирусом.

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Теги: США, Китай, Трамп, Си Цзиньпин, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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