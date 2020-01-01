Тягач буксировал самолет на разгрузку, когда сцепление лопнуло. В результате самолет наехал на транспортное средство и смял его.

Пассажирский самолет в аэропорту Бангкока наехал на тягач, в результате чего водитель транспортного средства погиб, еще один сотрудник получил ранения. Инцидент произошел в пятницу, 7 февраля, во время буксировки самолета, сообщает Nation Thailand.

Отмечается, что самолет Nok Air рейса DD6458, прибывший из Накхонситхаммарата, буксировали в направлении выгрузки. В какой-то момент соединительное сцепление разорвалось, после чего тягач остановился, а самолет продолжил катиться вперед и наехал на транспортное средство.

Водитель тягача скончался вскоре после этого в больнице.

Еще один служащий наземного обслуживания аэропорта, получивший ранения, проходит лечение.

Cмотрите фотогалерею: В Таиланде самолет раздавил авто с водителем

Напомним, несколькими днями ранее в аэропорту Стамбула потерпел крушение самолет. Он выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся.

Напомним, утром 27 декабря в Казахстане потерпел крушение самолет авиакомпании Bek Air, на борту которого находились 100 человек. Тогда погибли 12 человек, еще 53 получили травмы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet