Актриса, известная по фильмам Стар Трек и Ильза – волчица СС, скончалась в США от онкозаболевания. Ей было 83 года.

Американская актриса, модель, танцовщица, вокалистка Дайанн Торн скончалась на 84 году жизни. Женщина ушла из жизни в одном из хосписов Лас-Вегаса из-за рака поджелудочной железы. Смерть артистки подтвердил ее супруг, пишет The Hollywood Reporter.

Дайанн Торн известна по сериалам и фильмам: Ильза – волчица СС, Шоу Мерва Гриффина, Ария, Дом колдуна, Пиноккио, Кровавый шабаш, Столкновение и Убийство официанток.

Ее самый известный кинообраз - нацистка Ильза, приветствовавшая пытки и страшные медицинские эксперименты над людьми.

Последней ее крупной ролью стала совместная работа с Джеймсом Белуши в фильме Настоящие мужчины (1987 год).

Дайанн Торн серьезно увлекалась антропологией и получила высшее образование в этой области.

После окончания кинокарьеры Торн со своим мужем Говардом Мюрером, с которым она снималась в нескольких фильмах и прожила в браке 44 года, занималась организацией и проведением выездных свадеб в Лас-Вегасе.

Cмотрите фотогалерею: Умерла актриса из Стар Трека

Как сообщалось ранее, на 104 году жизни ушел из жизни актер Кирк Дуглас.

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