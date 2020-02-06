В Антарктиде зафиксировали новый температурный рекорд

На территории аргентинской научно-исследовательской станции Esperanza на самом северной краю Антарктического полуострова было +18,3°C.

Аргентинские метеорологи зафиксировали рекордно высокую температуру в Антарктиде за всю историю наблюдений - с 1961 года. Об этом пишет в Twitter их национальная метеослужба.

Плюс 18,3°C было вчера, 6 февраля, на территории аргентинской научно-исследовательской станции Esperanza на самом северной краю Антарктического полуострова.

#Ant'artida | Nuevo r'ecord de temperaturas



Este mediod'ia la Base #Esperanza registr'o un nuevo r'ecord hist'orico (desde 1961) de temperatura, con 18,3°C. Con este valor se supera el r'ecord anterior de 17,5°C del 24 en marzo de 2015. Y no fue el 'unico r'ecord... pic.twitter.com/rhKsPFytCb — SMN Argentina (@SMN_Argentina) February 6, 2020

Средние температуры зимних месяцев в Антарктиде - от -75 до -60°C, летних - от -50 до -30°C; на побережье зимой от -35 до -8°C, летом от 0 до +5°C.

На минувших выходных в Украине зафиксировали температурный рекорд – до +18 в феврале. На зеленых полянах заметили даже пчел.

В Сибири зафиксировали температурный рекорд

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