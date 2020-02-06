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В Антарктиде зафиксировали новый температурный рекорд

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На территории аргентинской научно-исследовательской станции Esperanza на самом северной краю Антарктического полуострова было +18,3°C.
В Антарктиде температурный рекорд
В Антарктиде температурный рекорд

Аргентинские метеорологи зафиксировали рекордно высокую температуру в Антарктиде за всю историю наблюдений - с 1961 года. Об этом пишет в Twitter их национальная метеослужба.

Плюс 18,3°C было вчера, 6 февраля, на территории аргентинской научно-исследовательской станции Esperanza на самом северной краю Антарктического полуострова.

Средние температуры зимних месяцев в Антарктиде - от -75 до -60°C, летних - от -50 до -30°C; на побережье зимой от -35 до -8°C, летом от 0 до +5°C.

На минувших выходных в Украине зафиксировали температурный рекорд – до +18 в феврале. На зеленых полянах заметили даже пчел.

В Сибири зафиксировали температурный рекорд

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Теги: рекорд, Антарктида, температура, метеорологи
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Источник: korrespondent.net

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