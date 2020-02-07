В России депутат погиб при крушении вертолета
В Татарстане при крешении вертолета Bell 406 погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин, сообщает ТАСС в пятницу, 7 февраля.
"По предварительной информации, Хайруллин погиб, два других человека, находившихся на борту вертолета, сейчас доставляются в больницу в крайне тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.
По данным Mash, выжили пилот Жавдат Сулейманов и помощник Хайруллина Рамис Газизов.
Последний сеанс связи с воздушным судном был примерно в 28 км от Казани. Вертолет принадлежит казанской компании Восток-Транс.
В пресс-службе МЧС России в свою очередь уточнили, что на борту находились пилот и два пассажира. По информации министерства, вертолет следовал по маршруту из населенного пункта Левашево Алексеевского района Татарстана в поселок Матюшино Лаишевского муниципального района. "В установленное время он не прибыл в пункт назначения. По предварительной информации, обнаружено возможное местонахождение вертолета - в 6 км юго-восточнее города Лаишево Лаишевского муниципального района", - сказали в МЧС.
К месту возможного ЧП направлено судно на воздушной подушке со спасателями.
Ранее в японской префектуре Фукусима потерпел крушение полицейский вертолет. Судно с пятью полицейскими и двумя медиками перевозил органы для трансплантации и рухнул в поле.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet