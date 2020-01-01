Трамп повздорил с Джонсоном из-за Huawei - СМИ

Британский премьер отклонил просьбу президента США не допустить китайскую компанию к строительству сетей 5G в Великобритании.

Дональд Трамп набросился на Бориса Джонсона во время жаркой телефонной беседы, поскольку британский премьер-министр отклонил просьбу президента США не допустить компанию Huawei к строительству в Великобритании сетей 5G. Об этом пишет Bloomberg.

Трамп потратил месяцы, пытаясь убедить правительство Великобритании не позволить участие китайской компании, и был недоволен тем, что Джонсон отверг его требования.

Разъяренная реакция президента, о которой первой написала Financial Times, а впоследствии подтвердило еще одно лицо, знакомое с этим вопросом, является ударом для Джонсона, поскольку он стремится закрепить торговое соглашение с США после Brexit.

Джонсон планировал посетить США, но дата не установлена, и в британских газетах появились сообщения о том, что эта поездка откладывается.

Трамп хочет, чтобы союзники запретили Huawei по соображениям безопасности, на фоне опасений, что китайская компания уязвима для государственных шпионов. Huawei категорически отрицает, что представляет угрозу для безопасности.

CША ранее пригрозили Германии ограничить сотрудничество разведок в случае сделки с Huawei.

Напомним, 15 мая Министерство торговли США внесло Huawei в черный список после того, как президент Дональд Трамп ввел режим национального чрезвычайного положения "в связи с угрозами информационным технологиям".

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