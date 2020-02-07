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На шахте в Польше произошло землетрясение

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Эпицентр землетрясения залегал на глубине около 1100 метров, один человек погиб и четверо пострадали.
В Польше произошло землетрясение - один человек погиб
В Польше произошло землетрясение - один человек погиб
facebook.com/ZZPD.Rudna

В Польше на шахте Rudna произошло землетрясение, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали. Об этом сообщает Польское радио.

Как сообщается, эпицентр землетрясения залегал на глубине около 1100 метров. В момент подземных толчков под землей находились шахтеры. Большинство работников явились на контрольно-пропускные пункты.

Отмечается, что в результате землетрясения погиб 35-летний шахтер, еще четверо получили различные травмы. Погибший сотрудник шахты был жителем Люблина. У одного из пострадавших перелом ноги и травма головы.

Ранее на угольной шахте в Китае погибли не менее 14 горняков. Причиной инцидента в уезде Аньлу стал выброс газа.

А в Конго на золотодобывающей шахте погибли 30 человек. Обрушения в тоннелях произошли из-за проливных дождей. Многие старатели были заблокированы.

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Теги: Польша, смерть, шахта, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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