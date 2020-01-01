Пассажиры круизного лайнера рассказали, как живут в карантине

Незадолго до окончания круиза у 80-летнего пассажира лайнера, сошедшего на берег в Гонконге, обнаружили коронавирусную инфекцию.

Пассажиры лайнера Diamond Princess рассказали, как живет судно в Японии на карантине из-за коронавируса.

Путешествие началось в японском городе Иокогама 20 января и должно была закончиться там же 4 февраля. Но незадолго до окончания круиза у 80-летнего пассажира лайнера, сошедшего на берег в Гонконге, обнаружили коронавирусную инфекцию.

С 5 февраля лайнер поставили на карантин в порту Йокогамы. На тот момент на судне находилось 2 666 пассажиров и 1 045 членов экипажа. Их начали проверять на коронавирус. На сегодня он обнаружен у 61 человека. Больных забрали в больницу, остальные пассажиры и члены экипажа остаются на судне.

Чтобы не допустить распространения инфекции, пассажиров, оставшихся на Diamond Princess, попросили не покидать свои каюты. Ресторан, бар, казино, бассейн и другие публичные пространства лайнера, где раньше собиралось много людей, опустели.

В небольших внутренних каютах Diamond Princess нет окон. Из-за этого некоторые пассажиры беспокоились, что не увидят дневной свет до конца карантина. Но уже на второй день изоляции капитан лайнера позволил ненадолго выходить на палубы, чтобы прогуляться и сделать зарядку. Первыми такую возможность получили пассажиры кают без окон. Всех предупредили, что на палубе они должны носить медицинские маски и держаться в метре друг от друга, а по возвращении мыть руки не менее 20 секунд.

В первый день карантина 5 февраля лайнеру не позволяли пришвартоваться к берегу, из-за чего возникли перебои с питанием (британец Дэвид Абель рассказал, что пассажиров не кормили 18 часов). Но 6 февраля судно все же смогло зайти в порт Иокогамы и пополнить запасы провизии. Питание пассажиров улучшилось. Пищу им приносят прямо в каюту. Но алкоголь на судне на время карантина запрещен - как и курение.

Персонал лайнера продолжает обслуживать пассажиров в каютах — но теперь уже в медицинских масках и перчатках. В каюты приносят не только пищу, но и воду, туалетную бумагу, свежие полотенца и постельное белье (правда, теперь пассажиры должны заправлять кровати сами). Также им раздают градусники, чтобы они каждый день измеряли температуру, а еще формы для заказа необходимых лекарств.

Чтобы пассажирам не было так скучно целыми днями сидеть взаперти, персонал лайнера открыл им доступ к восьми дополнительным телеканалам, пополнил коллекцию фильмов, ежедневно раздает газеты на 36 языках, настольные игры, кроссворды, пластилин, карандаши и фломастеры для детей. Кроме того, у пассажиров есть доступ в интернет и телефонная связь.

Некоторые пытаются восполнить недостаток физической активности, делая упражнения прямо в каюте. 25-летний американец Сойер Смит рассказал Reuters, что до карантина каждый день ходил в тренажерный зал или бассейн на лайнере и даже занял второе место в конкурсе “Самые сексуальные ножки”. Теперь он ежедневно качает пресс в каюте размером шесть на девять метров, где вместе с ним живут брат, бабушка и дедушка.

"Конечно, наибольший повод для беспокойства - это возможность заразиться", - призналась Reuters одна из пассажирок, американская писательница Эй Куртер. В разговоре с The Insider она сообщила, что некоторые пассажиры уже паникуют: они “не могут есть, не могут спать” и "сходят с ума, хотя они не больны".

Другие скучают по свежему воздуху и свободе передвижения. "Я чувствую себя как преступница", - заявила The Washington Post британка Уэнди Стил, которая отправилась в круиз вместе со своим мужем Аланом в качестве свадебного путешествия (позже у Алана Стила обнаружили коронавирус).

С 5 февраля в Гонконге были изолированы пассажиры и члены экипажа лайнера World Dream. Он отправился из Гонконга в очередной круиз, но через три дня вернулся: тайваньские власти отказали ему в швартовке в порту Гаосюн, поскольку у трех пассажиров из Китая, которые находились на судне во время предыдущего путешествия, обнаружили коронавирус. Теперь власти Гонконга проверяют всех пассажиров и членов экипажа World Dream.

Ранее сообщалось, что лайнер Diamond Princess поместили на карантин в порту Йокогамы после того, как у одного из его пассажиров обнаружили коронавирус 2019-nCoV.

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