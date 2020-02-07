Из Белого дома уволили эксперта по Украине

Александра Виндмана уволили после того, как он дал показания против Трампа в рамках процедуры импичмента.



Администрация президент США рассталась с экспертом по Украине из Совета национальной безопасности Александром Виндманом, давшим показания против главы государства в рамках процедуры импичмента, сообщает CNN.

В комментарии журналистам адвокат чиновника Дэвид Прессмен заявил, что его клиента уволили за то, "что он говорил правду".

Отмечается, что Виндман был уволен через несколько часов после того, как Трамп заявил журналистам, что он им "не доволен".

Видман может вскоре вернутся на работу в Министерство обороны США.

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что его ведомство "приветствует всех наших членов по службе, где бы они ни работали и какое бы задание ни выполняли".

Напомним, 19 ноября на открытых слушаниях в Палате представителей в рамках рассмотрения дела об импичменте Виндман заявил, что считал "неуместным" телефонный разговор Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.



Виндман также рассказал, что ему предлагали должность министра обороны Украины.

Перед этим он давал показания за закрытыми дверями и тогда сказал, что из разговора ему стало ясно, что Украина не получит военную помощь, пока не сделает то, чего хотел Трамп.

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