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Число жертв коронавируса превысило 720 человек

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Число инфицированных новым коронавирусом 2019-nCoV достигло 31 774 человека. Выздоровели 2050 человека.
Количество погибших от коронавируса в Китае растет
Количество погибших от коронавируса в Китае растет
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Число жертв коронавируса нового типа в Китае увеличилось до 722 человек. Количество инфицированных  достигло 31 774 человека. Такие данные привел в субботу, 8 февраля, Государственный комитет по гигиене и здравоохранению КНР. 

 Медики помогли выздороветь 2050 заболевшим.

Напомним, в конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. 

Коронавирус из КНР. Последние новости к 7 февраля

Ранее сообщалось, что в ВОЗ впервые заметили снижение заболеваемости. Говорить об окончании вспышки заболевания рано, но положительная тенденция есть.

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Теги: Китай, жертвы, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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