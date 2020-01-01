Число жертв коронавируса превысило 720 человек
Число инфицированных новым коронавирусом 2019-nCoV достигло 31 774 человека. Выздоровели 2050 человека.
Число жертв коронавируса нового типа в Китае увеличилось до 722 человек. Количество инфицированных достигло 31 774 человека. Такие данные привел в субботу, 8 февраля, Государственный комитет по гигиене и здравоохранению КНР.
Медики помогли выздороветь 2050 заболевшим.
Напомним, в конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.
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Ранее сообщалось, что в ВОЗ впервые заметили снижение заболеваемости. Говорить об окончании вспышки заболевания рано, но положительная тенденция есть.
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