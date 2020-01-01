Около 200 человек заразились норовирусом в казино в США

Ограничить распространение заболевания сразу не удалось, поэтому теперь инфекция распространяется внутри общества.

В Луизиане 200 человек заразились норовирусом pixabay.com



Не менее 200 человек заразились норовирусом после посещения казино в американском Лейк-Чарльзе в штате Луизиана, сообщает местный телеканал WVUE.



Речь идет о произошедшей на прошлой неделе вспышке заболевания в казино L'Auberge.



Медики отметили, что вирус очень заразен.



Норовирус (другие названия – вирус Норуолк (Норфолк) – назван так в честь города, где был в 1972 году впервые выделен) является одной из самых распространенных причин желудочно-кишечных инфекций вирусного происхождения.



Норовирус отличается высокой заразностью и устойчивостью, способен вызывать целые эпидемии. Вирус передается от человека к человеку. Начинается как ОРВИ, основные симптомы – головная боль, рвота или тошнота.







Ученые нашли сходство коронавируса с другой болезнью



Ранее сообщалось, что число жертв коронавируса нового типа в Китае Иммунитет после перенесенной инфекции не стойкий, сохраняется от полугода до двух лет, в течение этого времени можно заболеть другим штаммом норовируса.Ранее сообщалось, что число жертв коронавируса нового типа в Китае увеличилось до 722 человек

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