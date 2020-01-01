Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Около 200 человек заразились норовирусом в казино в США

Комментариев: 0
Ограничить распространение заболевания сразу не удалось, поэтому теперь инфекция распространяется внутри общества.
В Луизиане 200 человек заразились норовирусом
В Луизиане 200 человек заразились норовирусом
pixabay.com

Не менее 200 человек заразились норовирусом после посещения казино в американском Лейк-Чарльзе в штате Луизиана, сообщает местный телеканал WVUE.
 
Речь идет о произошедшей на прошлой неделе вспышке заболевания в казино L'Auberge. 
 
Медики отметили, что вирус очень заразен. 
 
Норовирус (другие названия – вирус Норуолк (Норфолк) – назван так в честь города, где был в 1972 году впервые выделен) является одной из самых распространенных причин желудочно-кишечных инфекций вирусного происхождения. 
 
Норовирус отличается высокой заразностью и устойчивостью, способен вызывать целые эпидемии. Вирус передается от человека к человеку. Начинается как ОРВИ, основные симптомы – головная боль, рвота или тошнота. 
 
Иммунитет после перенесенной инфекции не стойкий, сохраняется от полугода до двух лет, в течение этого времени можно заболеть другим штаммом норовируса.

Ученые нашли сходство коронавируса с другой болезнью

Ранее сообщалось, что число жертв коронавируса нового типа в Китае увеличилось до 722 человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: вирусы, США, заболевание, казино
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь