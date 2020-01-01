США выделили 100 млн долларов Китаю на борьбу с коронавирусом

Ранее Госдеп обеспечил доставку китайскому народу около 17,8 тонн пожертвованных медикаментов.



США намерены выделить 100 млн долларов Китаю и другим пострадавшим странам на борьбу с коронавирусом нового типа, сообщил глава Госдепартамента Майк Помпео в Twitter в пятницу, 7 февраля.

"С гордостью заявляю о дополнительных 100 млн долларов, выделяемых из имеющихся фондов в качестве поддержки Китаю в борьбе с коронавирусом. Этот вклад - наряду с сотнями миллионов долларов, пожертвованными безвозмездно - демонстрирует уверенное руководство США в ответ на вспышку вируса", - написал госсекретарь.







Напомним, ранее в Госдепе США заявили, что Ранее Госдеп обеспечил доставку китайскому народу около 17,8 тонн пожертвованных медикаментов, в том числе маски, халаты, марли, респираторы и другие жизненно необходимые материалы.Напомним, ранее в Госдепе США заявили, что власти Китая недостаточно быстро среагировали на вспышку коронавируса. Американский лидер Дональд Трамп предложил Китаю помощь в борьбе с коронавирусом.

По последним данным, число жертв коронавируса нового типа в Китае увеличилось до 722 человек

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet