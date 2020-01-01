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США выделили 100 млн долларов Китаю на борьбу с коронавирусом

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Ранее Госдеп обеспечил доставку китайскому народу около 17,8 тонн пожертвованных медикаментов.
США выделили Китаю 100 млн долларов
США выделили Китаю 100 млн долларов
АР (архив)

США намерены выделить 100 млн долларов Китаю и другим пострадавшим странам на борьбу с коронавирусом нового типа, сообщил глава Госдепартамента Майк Помпео в Twitter в пятницу, 7 февраля.
 
"С гордостью заявляю о дополнительных 100 млн долларов, выделяемых из имеющихся фондов в качестве поддержки Китаю в борьбе с коронавирусом. Этот вклад - наряду с сотнями миллионов долларов, пожертвованными безвозмездно - демонстрирует уверенное руководство США в ответ на вспышку вируса", - написал госсекретарь.
 
Ранее Госдеп обеспечил доставку китайскому народу около 17,8 тонн пожертвованных медикаментов, в том числе маски, халаты, марли, респираторы и другие жизненно необходимые материалы.

Напомним, ранее в Госдепе США заявили, что власти Китая недостаточно быстро среагировали на вспышку коронавируса. Американский лидер Дональд Трамп предложил Китаю помощь в борьбе с коронавирусом.
 
По последним данным, число жертв коронавируса нового типа в Китае увеличилось до 722 человек.

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Теги: США, Китай, коронавирус, Финансовая помощь
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Источник: korrespondent.net

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