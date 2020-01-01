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Байден заявил о низких шансах на победу в Нью-Гэмпшире

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Поражение на праймериз в штате Нью-Гэмпшир предрек себе американский политик-демократ Джо Байден.
Экс-вице-президент Джо Байден
Экс-вице-президент Джо Байден

Бывший вице-президент США Джо Байден в эфире телекомпании ABC заявил о том, что может одержать поражение во время праймериз в Нью-Гэмпшире. 
 
"Я получил поражение в Айове, и я, скорее всего, получу поражение здесь в Нью-Гемпшире", - сказал кандидат на пост президента.
 
Байден также рассказал о том, что выдвижение от Демократической партии его конкурентов Берни Сандерса и Пита Буттиджича в роли кандидатов представляет опасность для самих демократов.
 
По его словам, несмотря на свои заслуги, его оппоненты пока не продемонстрировал свою способность собрать вокруг себя большую часть электората.

До первичных выборов в Айове, все опросы общественного мнения, говорили о бывшем вице-президенте Байдене как о лидере, но в итоге он занял лишь четвертое место.

Напомним, президента США пройдут 3 ноября. 3 февраля в стране стартовал первый этап предварительных выборов президента – кокусы.

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Теги: выборы в США, Байден, Джо Байден
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Источник: korrespondent.net

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