Байден заявил о низких шансах на победу в Нью-Гэмпшире

Поражение на праймериз в штате Нью-Гэмпшир предрек себе американский политик-демократ Джо Байден.



Бывший вице-президент США Джо Байден в эфире телекомпании ABC заявил о том, что может одержать поражение во время праймериз в Нью-Гэмпшире.

"Я получил поражение в Айове, и я, скорее всего, получу поражение здесь в Нью-Гемпшире", - сказал кандидат на пост президента.

Байден также рассказал о том, что выдвижение от Демократической партии его конкурентов Берни Сандерса и Пита Буттиджича в роли кандидатов представляет опасность для самих демократов.

По его словам, несмотря на свои заслуги, его оппоненты пока не продемонстрировал свою способность собрать вокруг себя большую часть электората.

До первичных выборов в Айове, все опросы общественного мнения, говорили о бывшем вице-президенте Байдене как о лидере, но в итоге он занял лишь четвертое место. Напомним, президента США пройдут 3 ноября. 3 февраля в стране стартовал первый этап предварительных выборов президента – кокусы.

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