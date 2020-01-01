В Ухане открылась вторая экспрес-клиника
В китайском Ухане в субботу, 8 февраля, сдан в эксплуатацию второй специализированный госпиталь для лечения коронавируса Лэйшэньшань, сообщает Центральное телевидение Китая.
Отмечается, что первая группа медицинских работников уже прибыла на место, они ведут подготовку к приему пациентов, которых, как ожидается, сюда переведут также в субботу. Здесь будут находиться только те пациенты, у которых диагноз уже подтвержден.
Инфекционный госпиталь в пригороде Уханя Цзянся разместился на 79 тысячах квадратных метров, большая часть из которых выделена для пациентов, 10 построек на территории предназначены для медперсонала и материально-технических средств. Всего для медиков сделали 264 комнаты, в которых могут проживать по шесть человек, в каждой стоят по три двухъярусные кровати, имеется кондиционер, телевизор, другие электроприборы, есть отдельный туалет и душевая.
Согласно окончательным данным, госпиталь поделен на 32 секции, где разместили 1500 койко-мест, в каждой палате, кроме отделения для тяжелобольных, будут находиться по два пациента. Обслуживать госпиталь будут около двух тысяч медиков.
Cмотрите фотогалерею: В Ухане открылась вторая экспрес-клиника
Ранее на этой неделе пациентов начал принимать госпиталь Хошэньшань, строительство которого завершили за 10 дней. Второй госпиталь строили с 27 января и сдать его в эксплуатацию первоначально планировалось 5 февраля, однако сроки немного сдвинулись. Обе больницы решили построить по модели госпиталя Сяотаншань в Пекине, который возвели за семь дней во время эпидемии атипичной пневмонии в апреле 2003 года, чтобы справиться с большим числом пациентов.
Напомним, по последним данным, число жертв коронавируса превысило 720 человек. Число инфицированных новым коронавирусом 2019-nCoV достигло 31 774 человека. Выздоровели 2050 человека.
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