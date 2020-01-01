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США вывезли из Уханя более 800 человек

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Все эвакуированные проходят тщательную проверку у специалистов из федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний США.
Персонал одной из больниц в Ухане
Персонал одной из больниц в Ухане

Власти США эвакуировали более 800 граждан и их родственников из китайского города Ухань, где зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Об этом говорится в письменном заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус, обнародованном в субботу, 8 февраля.

"Вчера (в пятницу) два самолета из Уханя с американскими гражданами, их ближайшими родственниками и теми, кто имеет разрешение на постоянное жительство в Соединенных Штатах, благополучно приземлились в США. В общей сложности [за последние дни] мы эвакуировали более 800 пассажиров из Уханя", – отметила Ортэгус.

Она напомнила, что все пассажиры рейсов проходят тщательную проверку у специалистов из федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

При этом первая группа эвакуированных из Китая американцев, а это около 200 человек, среди которых были дипломаты и члены их семей, была доставлена 29 января на базу ВВС Марч в штате Калифорния. Они помещены на 14-дневный карантин.

По состоянию на 8 февраля, в США подтверждено 12 случаев заражения вирусом 2019-nCoV. Случаи зафиксированы в штатах Аризона, Вашингтон, Висконсин, Иллинойс, Калифорния и Массачусетс.

США ввели временный запрет на въезд на территорию страны почти для всех иностранцев, побывавших в последние дни в КНР, за исключением членов семей американских граждан, а также тех, кто имеет разрешение на постоянное жительство в США. Также американские власти подтвердили, что в Ухане гражданин США умер от пневмонии, вызванной новым коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в Китае число жертв коронавируса увеличилось до 722 человек. Количество инфицированных приблизилось к 32 тысячам. Выздоровели 2050 человека.

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Теги: вирусы, США, Вирус, эпидемия, эвакуация, заражение, госдепартамент США, коронавирус, Госдеп
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Источник: korrespondent.net

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