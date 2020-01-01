Власти Таиланда подтвердили гибель 20 человек
В результате инцидента со стрельбой пострадали 42 человека, из них 21 находится в больнице.
В результате стрельбы в одном из торговых центров города Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда по меньшей мере 20 человек погибли и 42 получили ранения. Об этом в воскресенье, 9 февраля, заявил на пресс-конференции представитель министерства здравоохранения страны, сообщает Thairath TV.
Ранее была распространена информация о 25 убитых.
"Официальное число погибших в настоящее время составляет 20 человек, 42 получили ранения. Из них 21 все еще находится в больнице и 21 выписан", - уточнил глава местного отделения Минздрава Наринрат Пхитчаякхамин.
По данным газеты The Bangkok Post, обновленные данные не включают пять человек, которые были обнаружены мертвыми в торговом центре в воскресенье утром.
Напомним, вооруженный военнослужащий расстрелял сослуживцев и угнал автомобиль в одной из армейских частей на северо-востоке Таиланда. Разъезжая по городу, он открыл огонь по прохожим, а затем скрылся в торговом центре и захватил заложников.
Во время спецоперации стрелка ликвидировала полиция.
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