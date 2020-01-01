Власти Таиланда подтвердили гибель 20 человек

В результате инцидента со стрельбой пострадали 42 человека, из них 21 находится в больнице.

В результате стрельбы в одном из торговых центров города Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда по меньшей мере 20 человек погибли и 42 получили ранения. Об этом в воскресенье, 9 февраля, заявил на пресс-конференции представитель министерства здравоохранения страны, сообщает Thairath TV.

Ранее была распространена информация о 25 убитых.

"Официальное число погибших в настоящее время составляет 20 человек, 42 получили ранения. Из них 21 все еще находится в больнице и 21 выписан", - уточнил глава местного отделения Минздрава Наринрат Пхитчаякхамин.

По данным газеты The Bangkok Post , обновленные данные не включают пять человек, которые были обнаружены мертвыми в торговом центре в воскресенье утром.