Коронавирус: с круизного лайнера в Гонконге сняли карантин

На помещенном в карантин круизном лайнере World Dream в Гонконге не зафиксировано случаев заражение коронавирусом, поэтому в воскресенье, 9 февраля, около 3,6 тысяч человек, находящихся на борту, смогут покинуть корабль. Об этом сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на представителей органов здравоохранения.

"Все анализы, взятые у членов экипажа, дали отрицательный результат на коронавирус, таким образом, все карантинные процедуры можно считать завершенными", - заявили в Минздраве Гонконга.

Отмечается, что проверка была проведена после того, как у восьми человек, находившихся на борту World Dream во время предыдущего плавания, диагностировали пневмонию, вызванную коронавирусом. Власти опасались, что члены экипажа могли вступать в контакт с пассажирами с предыдущего рейса, у которых нашли заболевание.

В свою очередь, японские врачи выявили еще семь случаев заражения коронавирусом среди находящихся на борту карантинного круизного судна Diamond Princess, сообщает телеканал Asahi.