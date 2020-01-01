Коронавирус: с круизного лайнера в Гонконге сняли карантин
На помещенном в карантин круизном лайнере World Dream в Гонконге не зафиксировано случаев заражение коронавирусом, поэтому в воскресенье, 9 февраля, около 3,6 тысяч человек, находящихся на борту, смогут покинуть корабль. Об этом сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на представителей органов здравоохранения.
"Все анализы, взятые у членов экипажа, дали отрицательный результат на коронавирус, таким образом, все карантинные процедуры можно считать завершенными", - заявили в Минздраве Гонконга.
Отмечается, что проверка была проведена после того, как у восьми человек, находившихся на борту World Dream во время предыдущего плавания, диагностировали пневмонию, вызванную коронавирусом. Власти опасались, что члены экипажа могли вступать в контакт с пассажирами с предыдущего рейса, у которых нашли заболевание.
В свою очередь, японские врачи выявили еще семь случаев заражения коронавирусом среди находящихся на борту карантинного круизного судна Diamond Princess, сообщает телеканал Asahi.
Таким образом, общее число зараженных среди пассажиров и членов экипажа лайнера достигло 70. Гражданство и пол новых пациентов не уточняются.
На борту Diamond Princess находятся около 3,7 тыс. человек из 50 стран, в том числе 25 украинцев.
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