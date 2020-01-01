Аэропорт Франкфурта отменил 150 рейсов из-за урагана Забине

В связи с непогодой были отменены около 150 авиарейсов из почти 1200 запланированных на понедельник, 10 февраля.

Аэропорт в немецком Франкфурте-на-Майне отменил почти 150 рейсов из-за мощного урагана Забине, который 9 февраля охватил Германию. Об этом сообщает Reuters.

По данным представителя компании Fraport, которая осуществляет управление аэропортом, в связи с непогодой были отменены около 150 авиарейсов из почти 1200 запланированных на понедельник, 10 февраля. Ожидается, что мощный ураган в понедельник достигнет Франкфурта.

Кроме того, крупнейший немецкий авиаперевозчик Lufthansa объявил об отмене коротких и долгосрочных рейсов из аэропорта Мюнхена в понедельник с 12 до 23 часов.

Напомним, из-за непогоды в Африке погибли сотни людей. Продолжительные осадки спровоцировали наводнения и оползни, в результате которых в Кении погибли 132 человека, в Танзании - более 50, а в Бурунди - 38.

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