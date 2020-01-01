Угрожавшего убить Трампа мужчину задержали у Белого дома

У 25-летнего жителя Флориды Роджера Хэджпэтта изъяли нож, которым тот, с его слов, хотел убить президента.



Правоохранители задержали возле Белого дома мужчину, угрожавшего убить президента США Дональда Трампа, сообщает Washington Post.

Инцидент произошел в субботу, 8 февраля. У 25-летнего жителя штата Флорида Роджера Хэджпэтта изъяли нож, которым тот, с его слов, хотел убить американского лидера. Кроме того, у него нашли пустую кобуру от пистолета.

Мужчина был взят под стражу.

Отмечается, что задержанный является получателем медицинской психиатрической помощи.

Напомним, в конце мая 2019 года перед Белым домом в США мужчина поджег себя. А в сентябре того же года посторонний попытался проникнуть на территорию Белого дома на автомобиле.

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