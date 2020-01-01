За год число очень богатых людей в мире резко выросло

В течение прошлого года количество очень богатых людей увеличилось сразу на 10%, в то время, как годом ране, лишь на 1%.

В прошлом году количество очень богатых людей с состоянием от $5 млн до $30 млн за год выросло на 10% и достигло 2,7 млн человек. Об этом в среду, 12 февраля, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на исследование Wealth-X.

По данным компании, общая стоимость их состояний также выросла на 10% и достигла $26,6 трлн.

Это довольно сильный рост, поскольку в 2018 году количество людей, чистая стоимость активов которых составляла от $5 млн до $30 млн, выросло всего на 1%.

Отмечается, что на глобальный рост благосостояния повлияла "переориентация политики крупных центральных банков на денежно-кредитное стимулирование, что дало толчок настроению инвесторов и мировым рынкам акций".

В Северной Америке в 2019 году насчитывалось 1,05 млн очень богатых людей (рост на 15,3%) с совокупным размером богатства в $10,3 млрд (повышение на 15,2%). В Азии их число составляло 723 790, в Европе - 678 370.

Лидируют по количеству очень богатых США (969 075), затем следует Китай (259 830). Далее - Япония, Германия и Франция.

В топ-10 городов вошли шесть американских, Азию и Европу представляют по два города. Первое место занял Нью-Йорк (110 170, рост за год на 16,9%), второе - Токио (73 845, рост на 10,3%), на третьем - Гонконг (64 855, рост на 10,5%). За ними идут Лос-Анджелес, Лондон, Париж, Чикаго, Сан-Франциско, Вашингтон и Даллас. Все десять городов продемонстрировали двухзначные темпы увеличения числа очень богатых людей.

Компания Wealth-X провела такое исследование впервые. Ранее она публиковала отчеты о миллионерах, миллиардерах, а также сверхбогатых людях, состояние которых превышает $30 млн.

Ранее сообщалось, что Китай обошел США по числу богачей. По данным исследования банка Credit Suisse, число китайцев, вошедших в 10% наиболее богатых людей в мире, превысило количество американцев.

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