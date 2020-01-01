НАТО возобновит и расширит миссию в Ираке

Деятельность тренировочной миссии Североатлантического Альянса в Ираке будет расширена.

Министры обороны стран-участниц НАТО утвердили возобновление и расширение тренировочной миссии по борьбе с террористической организацией ИГИЛ в Ираке. Об этом в среду, 12 февраля, сообщиил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Twitter.

Он отметил, что миссия НАТО будет возобновлена и расширена в Ираке в случае одобрения со стороны Багдада.

"НАТО усиливает борьбу с международным терроризмом. Министры обороны стран НАТО приняли решение возобновить работу тренировочной миссии в Ираке и расширить ее деятельность", - заявил Столтенберг.

Он также подчеркнул, что это будет делаться в тесном сотрудничестве с правительством Ирака.

Как сообщалось, 4 января НАТО объявил о приостановлении своей учебной миссии на территории Ирака на фоне обострения после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Напомним, 3 января, стало известно, что США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению Трампа.

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