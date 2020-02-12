В Китае создали устройство для быстрой диагностики коронавируса

Аппарат оперативно проверяет анализ крови человека и сообщает, заражен ли он коронавирусом.

Ученые из Тяньцзиньского университета в Китае разработали портативное устройство, которое может быстро диагностировать заболевание коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Синьхуа в среду, 12 февраля.

Утверждается, что это устройство, очень похоже на компьютерную мышку, может быстро выявлять случаи заболевания и анализировать данные.

Аппарат может оперативно проверить анализ крови человека и сообщает, заражен ли человек коронавирусом.

При этом результаты автоматически загружаются на облачную платформу, на которой могут обрабатываться данные и передаваться в правительственные ведомства.

По последним данным, жертвами коронавируса стали 1113 человек, подтверждено 44653 случаев заражения инфекцией.

При этом власти Китая заявляют, что заболеваемость коронавирусом упала на 50%, а доля излечившихся от заболевания за две недели возросла почти в десять раз.

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