РФ запросила встречу по Украине в Совбезе ООН
Заседание для анализа выполнения минских договоренностей состоится в четверг, 18 февраля.
Совет Безопасности ООН 18 февраля обсудит выполнение минских договоренностей по инициативе РФ. Об этом в среду, 12 февраля, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, передает Интерфакс.
"В связи с отмечаемой сегодня пятой годовщиной минских договоренностей Россия запросила 18 февраля провести открытое заседание Совета Безопасности ООН с участием представителя ОБСЕ для анализа выполнения соглашений", - указал Полянский.
По его словам, встреча Совбеза может быть назначена на вторую половину дня четверга.
Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что минский процесс можно будет считать проваленным, если в течение года на неподконтрольных территориях Донбасса не пройдут выборы или затянется процесс разведения войск.
Напомним, 9 декабря в Париже состоялся саммит лидеров стран нормандской четверки.
Президенты Украины, России, Франции и канцлер Германии обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе и подчеркнули в итоговом документе, что минские договоренности остаются основой работы нормандского формата.
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