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РФ запросила встречу по Украине в Совбезе ООН

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Заседание для анализа выполнения минских договоренностей состоится в четверг, 18 февраля.
Зал заседаний Совета безопасности ООН
Зал заседаний Совета безопасности ООН
 
Совет Безопасности ООН 18 февраля обсудит выполнение минских договоренностей по инициативе РФ. Об этом в среду, 12 февраля, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, передает Интерфакс.
 
"В связи с отмечаемой сегодня пятой годовщиной минских договоренностей Россия запросила 18 февраля провести открытое заседание Совета Безопасности ООН с участием представителя ОБСЕ для анализа выполнения соглашений", - указал Полянский.
 
По его словам, встреча Совбеза может быть назначена на вторую половину дня четверга.
 
Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что минский процесс можно будет считать проваленным, если в течение года на неподконтрольных территориях Донбасса не пройдут выборы или затянется процесс разведения войск. 
 
 
Президенты Украины, России, Франции и канцлер Германии обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе и подчеркнули в итоговом документе, что минские договоренности остаются основой работы нормандского формата.

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Теги: Россия, ООН, донбасс, совет безопасности оон, совбез, ситуация на востоке Украины, минские договоренности
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Источник: korrespondent.net

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