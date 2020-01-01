РФ запросила встречу по Украине в Совбезе ООН

Заседание для анализа выполнения минских договоренностей состоится в четверг, 18 февраля.

Совет Безопасности ООН 18 февраля обсудит выполнение минских договоренностей по инициативе РФ. Об этом в среду, 12 февраля, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, передает Интерфакс

"В связи с отмечаемой сегодня пятой годовщиной минских договоренностей Россия запросила 18 февраля провести открытое заседание Совета Безопасности ООН с участием представителя ОБСЕ для анализа выполнения соглашений", - указал Полянский.

По его словам, встреча Совбеза может быть назначена на вторую половину дня четверга.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что минский процесс можно будет считать проваленным , если в течение года на неподконтрольных территориях Донбасса не пройдут выборы или затянется процесс разведения войск.

Президенты Украины, России, Франции и канцлер Германии обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе и подчеркнули в итоговом документе, что минские договоренности остаются основой работы нормандского формата

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