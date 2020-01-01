Врачи объяснили скачок смертности от коронавируса

Рост числа погибших произошел за счет смерти пожилых людей и "фундаментально больных пациентов".

Увеличение количества погибших от коронавируса в китайском Ухане вызван гибелью возрастных и тяжелобольных пациентов. Об этом заявил главный врач местного госпиталя Цзиньиньтань в четверг, 13 февраля, передает ТАСС.

"Госпиталь "Цзиньиньтань" уже давно принимает больных пневмонией, вызываемой новым коронавирусом, включая легко, средне и тяжелобольных. Сейчас мы принимает на лечение только людей в тяжелом и критическом состоянии, это привело к тому, что абсолютные величины летальных исходов немного увеличились. В основном это произошло за счет старых людей и фундаментально больных пациентов", - сказал он в ответ на вопрос, чем вызван резкий скачок смертельных случаев, зафиксированный в последнее время.

Накануне в ВОЗ заявили, что на выработку вакцины от коронавируса может уйти до полутора лет.

При этом в разработке уже четыре возможные вакцины против COVID-2019. Первые тесты на людях начнутся через три-четыре месяца.

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