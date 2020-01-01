Новая дискриминация. Мир клеймит китайцев за вирус

"Стигматизация" китайцев идет в Таиланде, Японии, Южной Корее, а также в Австралии и Канаде: в Сиднее никто не помог китайцу, упавшему из-за сердечного приступа.

Коронавирус, зародившийся в Китае, изменил отношение к гражданам этой страны во всем мире. "Зараженные люди за пределами Китая разжигают недоверие к китайскому сообществу", - пишет французское издание Le Monde. Китайцы столкнулись с негативным отношением к себе и даже откровенной дискриминацией во многих государствах.

Австралия

В Австралии, где 5% населения имеет по крайней мере одного китайского предка, где 10% студентов приезжают из Китая и которая приняла в 2011 году более 1,4 млн китайских туристов, по мере того, как растет число людей, заболевших коронавирусом - 10 февраля их число достигло 15, множится число расистских инцидентов. Многие жители азиатского происхождения говорят, что их подвергали уничижительным замечаниям и оскорблениям.

28 января никто не оказал первую помощь шестидесятилетнему китайцу, вероятно, ставшему жертвой сердечного приступа, который упал перед рестораном в китайском квартале Сиднея.

В конце января в одной публикации в соцсетях высказывалось предостережение против употребления определенных азиатских блюд, пишет Le Monde. В другом посте, имитирующем предупреждения, изданные Департаментом здравоохранения штата Квинсленд, рекомендовалось избегать "необязательного перемещения" в районах, где проживает большая китайская община. Эти районы в нескольких городах страны уже стали пустынными.

"Мы постоянно и с тревогой наблюдаем за проявлениями расизма, нацеленного на китайскую общину в Австралии, - заявил 7 февраля депутат Эндрю Джайлс. - Это не китайская болезнь".

"Одновременно на первых полосах двух австралийских газет появились сходные публикации. "Китайский вирус", - так был озаглавлен материал газеты Herald Sun от 29 января, а газета Daily Telegraph написала: "Китайские дети, оставайтесь дома".

11 февраля министр здравоохранения Австралии Грег Хант напомнил, что "население, подверженное риску, - это люди, которые приехали из Китая с 1 февраля. Но не люди китайского происхождения".

Таиланд

Таиланд, где зарегистрировано 32 человека, зараженных коронавирусом, является четвертой страной, затронутой эпидемией, после Китая, Японии и Сингапура.

В Чиангмае, большом северном городе, который часто посещают китайские туристы, владелица ресторана разместила на своем окне уведомление на английском языке: "Мы приносим свои извинения за то, что больше не можем принимать китайских клиентов. Спасибо".

Опрос независимого медиа-сайта Khaosod показывает растущее чувство раздражения по отношению к китайцам. Около 83% респондентов ответили "да" на вопрос "следует ли запретить китайцам въезд в Таиланд?". И 53% также ответили утвердительно на вопрос "должны ли мы запретить китайцам входить в рестораны и магазины?" Наконец, 36% также ответили утвердительно на вопрос: "Должны ли китайцы носить отличительный знак, чтобы быть узнаваемыми?"

EPA В Таиланде проверяют китайских туристов

Япония

Стигматизация китайцев в Японии происходит, в основном, в социальных сетях. "Китайцы, ведите себя как следует! Я действительно испытываю к вам отвращение. Вы не понимаете, что вы всех напрягаете?", написал в Twitter некий Ацуши в форме упреков в адрес китайских туристов, которых японцы регулярно обвиняют в том, что они не умеют себя вести, или в том, что они грязные.

Шигеки Кувано, беспартийный политик из Токио, 5 февраля задался вопросом: не является ли эта "проблема коронавируса" "биотеррористической атакой против международного сообщества", а точнее "против Японии"? Такое обвинение очень распространено в социальных сетях. На пресс-конференции 2 февраля министерство социальных дел Японии выступило с "призывом к спокойствию" и выразило сожаление по поводу нападок и слухов в отношении китайцев.

Южная Корея

В Южной Корее на ресторанных витринах нередко можно увидеть таблички "китайцам вход запрещен". Также в стране почти 700 тысяч человек на веб-сайте президента подписали петицию, призывающую запретить въезд в страну для граждан Китая. Крайние правые также неоднократно организовывали митинги в центре Сеула с таким требованием. Несколько десятков человек держали в руках красные таблички с белыми надписями: "Нет въезду китайской пневмонии".

Украина

Китайские студенты в Украине также жалуются на предвзятое отношение из-за коронавируса. Хотя они и не были дома несколько месяцев, на улице они сталкиваются с непониманием.

"Некоторые иностранцы относятся к нам так, будто мы – вирус. Но я хочу сказать, что все китайцы настроены оптимистично, и мы – не вирус. Мы здоровы. И мы с надеждой смотрим в будущее", – сказала в комментарии ВВС китаянка Шао Инь Жу.

Также от предубеждения страдают и представители других стран, в частности Южной Кореи.

"Сейчас украинцы боятся не только китайцев, а вообще китайцев, японцев, корейцев. Я кореец, но чувствую, что многие меня избегают из-за того, что я кажусь китайцем", – рассказал Якуб из Южной Кореи.

В Украине не подтвердился ни один случай подозрения на коронавирус. Но двое украинцев подхватили коронавирус на лайнере Diamond Princess, который находится в карантине в Японии.

Все больше заболевших

От китайского коронавируса Covid-19 умер уже 1361 человек. В то же время успешно завершили лечение 5905. Вместе с тем количество больных увеличилось до 60 тысяч. Хотя еще 12 февраля число больных держалось на уровне 45 тысяч.

Как сообщает официальное агентство Китая Синьхуа, число зараженных увеличились из-за использования другого метода диагностики: компьютерной томографии. С ее помощью выявляют пневмонию, которую вызывает коронавирус. Комиссия по здравоохранению провинции Хубэй заявила, что в число новых случаев вошли 13322 клинически диагностированных случая, которые с четверга были признаны подтвержденными. Лидером среди распространения вируса остается Китай и провинция Ухань.

В Гонконге уже насчитали 50 больных. Такое же количество инфицированных в Сингапуре.