В США в доме врача нашли более 2000 эмбрионов

Мужчина владел тремя клиниками, оказывающими услуги абортов. Эмбрионы он хранил у себя в гараже.

В доме американского врача найдены более двух тысяч человеческих эмбрионов. Об этом сообщает телеканал CNN.

Инцидент произошел в округе Уилл штата Иллинойс. Врач по имени Ульрих Клопфер владел в США тремя клиниками абортов. Мужчина нарушал закон и ранее, поэтому был лишен врачебной лицензии еще 2015 году.

Когда 3 сентября 2019 года доктор умер, его семья начала разбирать вещи усопшего. Они обнаружили в гараже и багажнике автомобиля 2411 эмбрионов.

Все они были переданы полиции, которая занялась расследованием.Следствие установило, что все останки хранились с 2000-2003 года. Доказательств того, что Клопфер делал аборты на дому пока нет.

Обнаруженные эмбрионы были запечатаны в пластиковых пакетах. После расследования всех нерожденных детей похоронили.

Ранее сообщалось, что псих бил женщин током, выдавая себя за врача. Также Корреспондент писал о том, что якут замерз насмерть по пути на похороны замерзшего насмерть.

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