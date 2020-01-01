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В Китае почти две тысячи медиков заразились коронавирусом

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Число заболевших среди медицинского персонала стабильно растет, констатируют китайские власти.
Медики помогают заболевшим в Ухане
Медики помогают заболевшим в Ухане
Синьхуа

В Китае приближается к двум тысячам число медицинских работников, заразившихся новым коронавирусом СОVID-19, шесть из них умерли. Об этом сказал на пресс-конференции заместитель главы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Цзэн Исинь, сообщает ТАСС в пятницу, 14 февраля.

"По состоянию на 24:00 (18:00 по Киеву) 11 февраля было диагностировано 1716 случаев заболевания среди медицинских работников, шесть из них трагически умерли", – сказал он.

Цзэн Исинь также отметил, что число заболевших среди медперсонала растет.

Напомним, по последним данным, коронавирус СОVID-19 уже унес жизни 1483 человек. Общее число зараженных составляет почти 52 тысяч человек. Из больниц было выписано 690 пациентов.

Также стало известно, что на следующей неделе из китайского города Ухань эвакуируют граждан Украины.

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Теги: вирусы, Вирус, Китай, эпидемия, заболевание, болезнь, заражение, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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