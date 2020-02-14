Румынская церковь согласилась с автокефалией ПЦУ

Румынская церковь направит делегатов на всеправославную встречу по "украинскому вопросу" в Аммане, которая пройдет в конце февраля.

Румынская православная церковь не возражает против предоставления автокефалии Православной церкви Украины. Об этом говорится в итогах Священного синода, который заседал в Бухаресте 13 февраля, сообщает агентство Romfea.

Синод Румынской православной церкви пришел к выводу, что между Вселенским и Московским патриархатами должен быть достигнут консенсус по вопросу автокефалии.

Церковь решила направить делегатов на всеправославную встречу в Аммане, созванную по инициативе Иерусалимского патриарха Феофила для обсуждения "украинского вопроса". В делегацию войдут епископы, патриарх Даниил не поедет в Амман, пишет агентство.

Напомним, 12 октября Элладская православная церковь первой признала автокефалию ПЦУ и официально начала общение с поместной церковью Украины.

А 8 ноября Александрийская православная церковь признала ПЦУ. Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II на литургии упомянул имя Митрополита Епифания.

Также в конце ноября сообщалось, что Болгарская церковь начала упоминать ПЦУ в литургии.

Между тем епископы Польской православной церкви обсудили автокефалию ПЦУ и решили ее не признавать.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet