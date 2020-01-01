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Представлен рейтинг стран по военным расходам

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Во время конференции по безопасности в Мюнхене обнародовали ТОП-15 стран по расходам на оборону.
На первом месте США, которые за 2019 год потратили 684,6 млрд долларов
На первом месте США, которые за 2019 год потратили 684,6 млрд долларов

Международный институт стратегических исследований представил ежегодный отчет Военный баланс. Презентация рейтинга состоялась в пятницу, 14 февраля, на 56-й Мюнхенской конференции по безопасности.

В частности, туда вошел рейтинг ТОП-15 стран по расходам на оборону. На первом месте – США. За 2019 год на военные нужды они потратили 684,6 млрд долл. На втором месте Китай – 181,1 млрд долл. На третьем – Саудовская Аравия – 78,4 млрд долл. Россия по оборонным расходам лишь на четвертом месте – 61,6 млрд долл. Пятерку замыкает Индия – 60,5 млрд долл.

По словам экспертов, расходы США на оборону в 2019 году, по сравнению с 2018-м, выросли на 6,6%, и является максимальным за последние десять лет. Расходы Китая также выросли на 6,6%.

 

"Масштабы, скорость и амбиции военной модернизации Китая поражают. Россия также разрабатывает более быстрое и инновационное оружие, которое тестирует в Сирии", – говорится в отчете.

Ранее сообщалось, что оборонный бюджет-2020 Украины будет рекордным. На следующий год на национальную безопасность и оборону предусмотрены расходы в размере 245,8 млрд грн.

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Теги: рейтинг, Мюнхен, военные, расходы, оборона, Мюнхенская конференция
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Источник: korrespondent.net

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