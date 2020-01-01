Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Сирии возобновилось совместное патрулирование РФ и Турции

Комментариев: 0
Вертолеты российской военной авиации провели воздушное патрулирование. Все прошло по намеченному плану.
Военный конвой турецкой армии
Военный конвой турецкой армии

Россия и Турция возобновили совместное патрулирование в Сирии в районе города Рас-эль-Айн и около населенного пункта Абу-Расин. Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Известно, что в патрулировании принимал участие российский вертолет. Это первый совместный патруль с момента начала напряженности между сторонами. Отмечается, что Турция увеличила свое присутствие в новых районах, доведя число своих наблюдательных постов в Сирии до 35.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от Дамаска до конца месяца отвести войска в провинции Идлиб от турецких наблюдательных постов, а ранее обвинил РФ в нарушении соглашений по Сирии.

Он также пригрозил нарушить сочинские соглашения по Идлибу, если атаки со стороны сирийской армии продолжатся.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

 

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Турция, Сирия, Конфликт в Сирии, Россия в Сирии, новости Сирии, Россия-Турция
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь