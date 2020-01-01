В Сирии возобновилось совместное патрулирование РФ и Турции

Вертолеты российской военной авиации провели воздушное патрулирование. Все прошло по намеченному плану.

Россия и Турция возобновили совместное патрулирование в Сирии в районе города Рас-эль-Айн и около населенного пункта Абу-Расин. Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Известно, что в патрулировании принимал участие российский вертолет. Это первый совместный патруль с момента начала напряженности между сторонами. Отмечается, что Турция увеличила свое присутствие в новых районах, доведя число своих наблюдательных постов в Сирии до 35.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от Дамаска до конца месяца отвести войска в провинции Идлиб от турецких наблюдательных постов, а ранее обвинил РФ в нарушении соглашений по Сирии. Он также пригрозил нарушить сочинские соглашения по Идлибу, если атаки со стороны сирийской армии продолжатся.

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