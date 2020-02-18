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В аэропорту Индии загорелся пассажирский самолет

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Воздушное судно было отбуксировано со взлетно-посадочной полосы после того, как все пассажиры покинули самолет.

Перед взлетом на западе Индии загорелся двигатель пассажирского самолета авиакомпании GoAir. Об этом говорится в заявлении индийского авиаперевозчика, сообщает Independent.

"Посторонний предмет вызвал небольшой пожар, который уже потушили. Все пассажиры и бортпроводники находятся в безопасности после обычной эвакуации", - заявили в компании.

Авиаперевозчик добавил, что воздушное судно было отбуксировано со взлетно-посадочной полосы после того, как все пассажиры покинули самолет.

Как сообщает Independent, пожар в двигателе самолета GoAir, который должен был лететь из западного индийского города Ахмедабад в южный Бенгалуру, произошел незадолго до самого вылета рейса G8 802.

Вероятной причиной пожара была птица, которая попала в двигатель.

Ранее сообщалось, что китаец пытался провезти в багаже мертвых птиц. Также Корреспондент писал о том, что пассажир снял северное сияние из самолета.

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Теги: самолет, Индия, видео, аэропорт, пожар
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Источник: korrespondent.net

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