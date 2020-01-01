Израиль снял ограничения против сектора Газа
Израиль отменил ряд чрезвычайных мер, введенных в отношении сектора Газа после волны ракетных обстрелов, сообщило минобороны Израиля.
Решение о снятии ограничений гражданских прав принято "ввиду относительного спокойствия в районе Газы в последние дни".
Израиль выдаст жителям Газы 2 тысячи разрешений на въезд в Израиль и "расширит 19 февраля рыболовную зону до 15 морских миль".
Напомним, 15 февраля израильские ВВС нанесли удары по позициям ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел. Израиль тогда объявил, что отменит меры смягчения блокады Газы, сузив территорию, в которой палестинцам разрешалось рыбачить.
Ранее президент США Дональд Трамп представил проект мирного урегулирования на Ближнем Востоке. Палестина не поддержала план урегулирования США.
В ЕС также отказались признавать суверенитет Израиля над спорными территориями на Западном берегу реки Иордан
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