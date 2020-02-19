В Китае из-за коронавируса задерживают зарплаты

Китайские компании не могут платить зарплату сотрудникам из-за коронавируса. Они также отправляют работников в отпуска.

Из-за коронавируса, который привел к падению деловой активности, в Китае начали задерживать зарплаты и переводить работников на неполный рабочий день или отправлять в неоплачиваемый отпуск. Об этом сообщает Bloomberg.

Вспышка коронавируса ударила особенно по гостиничному бизнесу и частных школах, торговых центрах, парках развлечений и театрах. Из-за карантина и запрета на свободное передвижение такие предприятия теряют клиентов, а их владельцам приходится сокращать расходы на оплату труда.

Также почти вдвое сократилось количество новых резюме на сайте вакансий, а около трети соискателей заявили о понимании того, что не могут получать зарплаты. По расчетам аналитиков Bloomberg, влияние на экономику нового коронавируса уже стало сильнее влияние вируса SARS 17 лет назад.

Вспышка нового типа коронавируса ударила по спросу на энергоносители и промышленному производству в Китае, что привело к сокращению выбросов углекислого газа примерно на 100 млн метрических тонн.

Этот показатель практически эквивалентен объему выбросов в Чили за год, пишет агентство Bloomberg.

Согласно данным нового анализа некоммерческой организации Carbon Brief, масштабные последствия эпидемии, включая запреты на поездки, продление выходных и снижение экономической активности, привели к тому, что спрос не восстановился после традиционного замедления в связи с празднованием Нового Года по Лунному календарю, которое в этом году началось 25 января.

Эксперты Carbon Brief проанализировали данные о выбросах за двухнедельный период, который начался спустя 10 дней после начала празднования, и сравнили их с аналогичными периодами предыдущих пяти лет. В 2019 году объем выбросов CO2 за этот период составил 400 млн метрических тонн, тогда как в текущем году, вероятно, приблизился к 300 млн метрических тонн.

Темпы потребления угля также не успели восстановиться. За месяц до Нового года по Лунному календарю показатель находился на уровне предыдущих лет. С тех пор он упал до четырехлетнего минимума, свидетельствуют данные.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адан Гебрисус заявил, что за пределами Китая было зафиксировано 92 случая распространения коронавируса от человека к человеку.

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