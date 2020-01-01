Принц Гарри и Меган Маркл назвали дату отказа от обязанностей

Стали известны последние планы принца Гарри и Меган Маркл как членов королевской семьи Великобритании.



Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл официально прекратят выполнять свои королевские обязанности 1 апреля, сообщает Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл официально прекратят выполнять свои королевские обязанности 1 апреля, сообщает Daily Mail

В течение нескольких недель пара будет также посещать благотворительные мероприятия в Великобритании.

Последним выходом в свет герцогов Сассекских в качестве королевских особ будет посещение вместе с родственниками службы в Вестминстерском аббатстве 9 марта.

"Приоритетами герцога (в благотворительной работе) останутся благополучие военных и женщин, сохранение природы, спорт как средство социального развития, а также проблема ВИЧ и поддержка туризма", - говорится в заявлении официального представителя пары.



Внимание герцогини, по его словам, будет посвящено расширению возможностей женщин, равенству полов и образованию.



Напомним, в начале января принц Гарри и Меган Маркл объявили, что сложат с себя обязанности, связанные с принадлежностью к королевской семье Великобритании и Северной Ирландии и с весны 2020 года и переедут в Канаду.

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20 января принц Гарри приехал на канадский остров Ванкувер, где находятся его супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи.

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