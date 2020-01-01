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Принц Гарри и Меган Маркл назвали дату отказа от обязанностей

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Стали известны последние планы принца Гарри и Меган Маркл как членов королевской семьи Великобритании.
Принц Гарри и супругой Меган Маркл
Принц Гарри и супругой Меган Маркл
Getty Images

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл официально прекратят выполнять свои королевские обязанности 1 апреля, сообщает Daily Mail.
 
В течение нескольких недель пара будет также посещать благотворительные мероприятия в Великобритании.
 
Последним выходом в свет герцогов Сассекских в качестве королевских особ будет посещение вместе с родственниками службы в Вестминстерском аббатстве 9 марта.
 
"Приоритетами герцога (в благотворительной работе) останутся благополучие военных и женщин, сохранение природы, спорт как средство социального развития, а также проблема ВИЧ и поддержка туризма", - говорится в заявлении официального представителя пары.
 
Внимание герцогини, по его словам, будет посвящено расширению возможностей женщин, равенству полов и образованию.
 
Напомним, в начале января принц Гарри и Меган Маркл объявили, что сложат с себя обязанности, связанные с принадлежностью к королевской семье Великобритании и Северной Ирландии и с весны 2020 года и переедут в Канаду.

Великая печаль. Жизнь Гарри после исхода из дворца

20 января принц Гарри приехал на канадский остров Ванкувер, где находятся его супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи.

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Теги: королевская семья Британии, принц Гарри, Меган Маркл
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Источник: korrespondent.net

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