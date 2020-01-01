В Японии произошло землетрясение

Эпицентр землетрясения магнитудой 4,5 находился в соседней с Токио префектуре Тиба.



Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в четверг, 20 января, в центре Японии, сообщает национальное метеорологическое управление.

Эпицентр землетрясения располагался в соседней с Токио префектуре Тиба, очаг находился на глубине 30 км.

Данных о жертвах, пострадавших или разрушении инфраструктуры нет.

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