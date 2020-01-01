Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Японии произошло землетрясение

Комментариев: 0
Эпицентр землетрясения магнитудой 4,5 находился в соседней с Токио префектуре Тиба.
Землетрясение зафиксировано в Японии
Землетрясение зафиксировано в Японии
Flickr / Matt Katzenberger

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в четверг, 20 января, в центре Японии, сообщает национальное метеорологическое управление.
 
Эпицентр землетрясения располагался в соседней с Токио префектуре Тиба, очаг находился на глубине 30 км.
 
Данных о жертвах, пострадавших или разрушении инфраструктуры нет.

Была объявлена угроза цунами, но через несколько минут после землетрясения предупреждение сняли.

Напомним, накануне в Турции произошло два землетрясения. Ранее на границе Китая и Киргизии произошло сильное землетрясение.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Япония, Землетрясения, землетрясение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь