В Японии произошло землетрясение
Эпицентр землетрясения магнитудой 4,5 находился в соседней с Токио префектуре Тиба.
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в четверг, 20 января, в центре Японии, сообщает национальное метеорологическое управление.
Эпицентр землетрясения располагался в соседней с Токио префектуре Тиба, очаг находился на глубине 30 км.
Данных о жертвах, пострадавших или разрушении инфраструктуры нет.
Была объявлена угроза цунами, но через несколько минут после землетрясения предупреждение сняли.
Напомним, накануне в Турции произошло два землетрясения. Ранее на границе Китая и Киргизии произошло сильное землетрясение.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент