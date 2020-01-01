РФ упрощает еще несколько условий для получения гражданства

Для граждан четырех стран, в том числе Украины, отменят нормы о сроках пребывания в РФ для получения гражданства.

Правительство России подготовило законопроект, которым готовит очередное упрощение предоставления гражданства РФ гражданам Украины, Беларуси, Молдовы и Казахстана, сообщает Интерфакс в пятницу, 21 февраля.

По словам главы комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова, в новом законопроекте от граждан Украины, Беларуси, Молдовы и Казахстана не будет требоваться пятилетнего срока пребывания. Кроме того, им не нужно будет доказывать материальное положение.

Также будет изменена норма, согласно которой иностранец может претендовать на российское гражданство в упрощенной форме после трех лет брака с россиянином/россиянкой. Данный срок будет сокращен до одного года.

По словам Калашникова, этот проект закона будет предусматривать и возможность получения гражданства РФ без отказа от уже имеющегося иного гражданства, что уже ранее анонсировалось.

Ранее в феврале Госдума России приняла законопроект о возможности отмены собеседования для граждан Украины и Беларуси при получении ими статуса носителя русского языка.

По данным МВД РФ, в 2019 году российское гражданство получили или восстановили 299 422 гражданина Украины.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet