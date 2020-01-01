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РФ упрощает еще несколько условий для получения гражданства

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Для граждан четырех стран, в том числе Украины, отменят нормы о сроках пребывания в РФ для получения гражданства.
Украинцам еще упростят получение российского гражданства
Украинцам еще упростят получение российского гражданства
duma.gov.ru

Правительство России подготовило законопроект, которым готовит очередное упрощение предоставления гражданства РФ гражданам Украины, Беларуси, Молдовы и Казахстана, сообщает Интерфакс в пятницу, 21 февраля.

По словам главы комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова, в новом законопроекте от граждан Украины, Беларуси, Молдовы и Казахстана не будет требоваться пятилетнего срока пребывания. Кроме того, им не нужно будет доказывать материальное положение.

Также будет изменена норма, согласно которой иностранец может претендовать на российское гражданство в упрощенной форме после трех лет брака с россиянином/россиянкой. Данный срок будет сокращен до одного года.

По словам Калашникова, этот проект закона будет предусматривать и возможность получения гражданства РФ без отказа от уже имеющегося иного гражданства, что уже ранее анонсировалось.

Ранее в феврале Госдума России приняла законопроект о возможности отмены собеседования для граждан Украины и Беларуси при получении ими статуса носителя русского языка.

По данным МВД РФ, в 2019 году российское гражданство получили или восстановили 299 422 гражданина Украины.

 

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Теги: Россия, гражданство, украинцы, российское гражданство
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Источник: korrespondent.net

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