Россиянин нашел мумию в доставшейся ему по наследству квартире

Мумифицированные останки хозяина квартиры обнаружил наследник на балконе жилплощади. Мужчина скончался 10 лет назад, но умершим нигде не числился.

Мужчина был признан пропавшим без вести Pixabay

В российском Калининграде в одной из квартир многоэтажного дома было обнаружено мумифицированное тело пожилого человека. Неожиданную находку на балконе нашел получивший квартиру по наследству дальний родственник, пишут российские СМИ.

Мумия на балконе пролежала больше десяти лет. Судя по всему, тело туда перетащила жена скончавшегося пенсионера.

Сама женщина умерла в 2018 году. Ее похоронили за чет государства.

Жилплощадь была закрытой два года, потом местные власти решили передать квартиру государству. Во время оформления документов выяснилось, что хозяин умершим не числится, а признан пропавшим без вести.

Квадратные метры были переданы родственнику, который и сделал страшную находку, сообщив о ней в правоохранительные органы.

Теперь полицейские разбираются, как именно умер человек и почему его столько лет никто не разыскивал.

Как сообщалось ранее, ученые воссоздали голос египетской мумии.

Напомним, что раскрыто загадочное содержимое древней мумии кошки. Древнюю находку возрастом 2500 лет изучили с помощью технологий виртуальной и дополненной реальности.



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