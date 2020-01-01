География распространения коронавируса расширяется

Первые заболевшие коронавирусом из Китая обнаружены в Израиле и Ливане. В Иране уже умерло четыре человека.

Новые случаи коронавируса зафиксировали еще в двух странах

В мире продолжается распространение нового коронавируса из Китая. Первые случаи зафиксированы еще в двух странах.

Как сообщает в пятницу, 21 февраля, Israel National News, первый случай зафиксирован в Израиле. Коронавирус обнаружили у женщины, которая была одним из 11 вернувшихся в Израиль пассажиров с круизного лайнера Diamond Princess.

Как отметил в израильском Минздраве, заболевшая женщина находится в изоляции в медицинском центре Шиба в Тель-Хашомере в центральной части Израиля. Также в карантин поместили и других эвакуированных пассажиров с лайнера Diamond Princess.

Также сообщается, что в японских больницах находится четверо граждан Израиля с коронавирусом, которые находились на круизном лайнере.

Также коронавирус обнаружен в Ливане, сообщает Naharnet. У одного из пассажиров, который вернулся домой из Ирана, подтвердился положительный результат при обследовании в центральной лаборатории Министерства здравоохранения.

Мужчина был помещен на карантин в университетскую больницу им. Рафика Харири.

Тем времене, в Иране сообщили о еще двух умерших от коронавируса, а также о 13 случаях заболевания, пишет Reuters.

По данным Министерства здравоохранения Ирана, семь новых случаев заболеваемости были зафиксированы в городе Куме, четверо в Тегеране и двое в Гилане.

На данный момент в Иране зафиксированы 18 случаев заболеваемости коронавирусом. Четверо человек умерли.

Как известно, накануне Украина эвакуировала почти 30 иностранцев из китайской провинции Ухань, среди них также есть граждане Израиля.

Израиль и Аргентина поблагодарили Украину за эвакуацию их граждан.

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