Эвакуация из Уханя во Франции: туристы выезжают, местные нервничают

Во Франции на карантин остаются только французы, о других европейцах позаботятся власти их стран.

Франция из-за коронавируса эвакуировала своих последних граждан из Уханя. Эвакуированных везут в курортный поселок Об этом сообщает France Info.

Самолет из Китая прилетел в пятницу, 21 февраля, в парижский аэропорт имени Шарля де Голля. На его борту находились 28 французов и 36 граждан из других стран ЕС. Во Франции на карантин остаются только французы, о других европейцах позаботятся власти их стран.

Всех эвакуированных разместят в курортном поселке Бранвиль в департаменте Кальвадос, примерно в 180 км от Парижа. Дома, где будут находиться эвакуированные, огородили металлическим забором. Префект Кальвадоса объяснил, что их выбрали потому, что поселок находится недалеко от нескольких аэропортов, а рядом в городе Кан есть госпиталь, оборудованный по нормам, утвержденным инфекционной службой.

На въезде в Бранвиль установили контрольно-пропускные пункты для осмотра автомобилей. Эвакуированных разместят на карантин в коттеджном городке Normandy Garden, на территории которого есть как частные, так и государственные здания.

Место эвакуации

Во Франции сейчас период школьных каникул, и курорт заполнен посетителями. Однако после оповещения о приезде эвакуированных многие семьи покидают поселок.

"Мы получили сообщение от отеля с просьбой подойти на ресепшн. И там нам объяснили ситуацию по поводу коронавируса. У меня дети, я не хочу рисковать", - рассказал турист, покидающий Бранвиль.

Часть местных жителей не видит причин для беспокойства. "У меня сложилось впечатление, что вокруг коронавируса наблюдается большой медийный эффект. Меня это пугает больше. Я думаю, что этот вирус убивает не больше, чем грипп", - сказал один из местных жителей.

Проверки на въезде в Бранвиль

Но другие не скрывают своей озабоченности: "Я не очень доволен, я бы предпочел, чтобы они поехали в другое место, тем более что сейчас много отдыхающих".

28 французов прибыли на карантин на автобусе. Все они будут оставаться в карантине в течение 14 дней, и их дважды проверят, чтобы убедиться, что они не заболели. Для этого на месте будет работать медицинская команда из 13 человек.

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