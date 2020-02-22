В Италии число зараженных коронавирусом превысило 50 человек

Уже более 200 человек в Италии прошли обследование на коронавирус и ждут результатов тестов.

Число зараженных коронавирусом COVID-19 в Италии достигло 51 человек. Об этом сообщает на агентство ANSA в субботу, 22 февраля.

Так в северной области Ломбардии зафиксировано 39 случаев заражения, еще 12 человек заразились в регионе Венето.

Также сообщается также о пациенте с симптомами коронавируса в центральной области Умбрия. Он мог подхватить вирус в Ломбардии. Сейчас этот мужчина изолирован.

Наихудшее состояние у 38-летнего пациента в городке Кодоньо в Ломбардии. Уже более 200 человек прошли тест на коронавирус и ждут результатов.

Напомним, за сутки в Италии от коронавируса умерли два человека – пожилой мужчина и женщина.

Также в 10 муниципалитетах Италии закрыли школы, сады и магазины, а также другие общественные места.

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