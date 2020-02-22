Армия Турции обстреляла 21 цель в Сирии в ответ на гибель военного

Удар по объектам сил Башара Асада нанесен в ответ на танковый обстрел турецких позиций в Идлибе.

Вооруженные силы Турции обстреляли 21 цель в сирийском Идлибе в ответ на гибель турецкого военнослужащего в результате танкового обстрела военных позиций Турции. Об этом сообщает минобороны Турции в субботу, 22 февраля.

Отмечается, что удар по объектам сил Башара Асада нанесен в ответ на танковый обстрел турецких позиций на северо-западе Сирии.

Один турецкий военнослужащих получил тяжелые ранения в результате сирийского обстрела и скончался по дороге в больницу.

Ранее в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о согласовании дорожной карты по Идлибу после переговоров с лидерами Германии, Франции и России.

На этой неделе Турция начала военную операцию против режима сирийского президента Башара Асада в провинции Идлиб. После просьбы России, обстрелы прекратились.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet