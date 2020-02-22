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Армия Турции обстреляла 21 цель в Сирии в ответ на гибель военного

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Удар по объектам сил Башара Асада нанесен в ответ на танковый обстрел турецких позиций в Идлибе.
Турецкие военные возобновили обстрелы в Сирии
Турецкие военные возобновили обстрелы в Сирии
Анадолу

Вооруженные силы Турции обстреляли 21 цель в сирийском Идлибе в ответ на гибель турецкого военнослужащего в результате танкового обстрела военных позиций Турции. Об этом сообщает минобороны Турции в субботу, 22 февраля.

Отмечается, что удар по объектам сил Башара Асада нанесен в ответ на танковый обстрел турецких позиций на северо-западе Сирии.

Один турецкий военнослужащих получил тяжелые ранения в результате сирийского обстрела и скончался по дороге в больницу.

Ранее в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о согласовании дорожной карты по Идлибу после переговоров с лидерами Германии, Франции и России.

На этой неделе Турция начала военную операцию против режима сирийского президента Башара Асада в провинции Идлиб. После просьбы России, обстрелы прекратились.

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Теги: Турция, Сирия, военный, обстрел, Башар Аль-Асад, погиб, Асад, Башар Асад, Конфликт в Сирии, Россия в Сирии, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Graddfeydd    22.02.2020, 19:59
Оценка:  +7
Graddfeydd
Эрдогаша молодец - умеет "дружить" с мocкaлями и их шестерками. Нам нужно брать пример с турок: на каждый обстрел наших позиций на Донбассе следует отвечать максимально жесткой атакой на заранее разведанные позиции и цели противника - и будет у нас со скотоватой полное взаимопонимание.
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