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Макрон назвал препятствие для сделки ЕС и Британии

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Глава Пятой республики сомневается, что соглашение с Лондоном будет достигнуто в 2020 году.
Макрон и Джонсон
Макрон и Джонсон

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал о главном препятствии для заключения торговой сделки между Евросоюзом и Британией, покинувшей блок 31 января. Об этом сообщает AFP 23 февраля.

По словам французского лидера, Лондон на переговорах о торговом соглашении может использовать вопрос об условиях рыбной ловли в Ла-Манше в качестве инструмента давления на европейских партнеров.

"Я не уверен, что соглашение будет заключено до конца года", - сказал Макрон на встрече с представителями рыбной отрасли на сельскохозяйственном торговом мероприятии в Париже, отметив, что права на рыбную ловлю будут главным моментом спора.

Франция и ряд других европейских стран хотят иметь возможность вести промысел в британских водах, в то время как Великобритания хочет полной автономии и ограниченного доступа для европейских рыбаков.

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В полночь с 31 января на 1 февраля по центральноевропейскому времени Британия после трех с половиной лет метаний формально выходит из Евросоюза. 

Главная перемена, которая произошла в ночь на 1 февраля - Британия лишилась представительства во всех органах Евросоюза. В течение еще года британцы будут подчиняться правилам и решениям ЕС, но уже не смогут участвовать в их принятии.

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Теги: ЕС, Британия, Евросоюз, торговля, Эммануэль Макрон
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Эриг    23.02.2020, 11:08
Оценка:  +4
Эриг
Промысел в британских водах, я правильно все понял?
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