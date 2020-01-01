Американский эсминец USS Ross направляется в Черное море

В 2016 году эсминец USS Ross вместе американским десантным кораблем участвовал в международных учениях Си Бриз.

Американский эсминец USS Ross проходит через пролив Босфор и направляется в акваторию Черного моря, сообщает командование 6-го флота ВМС США.

"USS Ross 23 февраля начал переход через пролив в Черное море для проведения операций по морской безопасности и повышения региональной морской стабильности и военно-морской способности союзников и партнеров по НАТО в регионе", - говорится в сообщении в Twitter.