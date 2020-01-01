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Экс-посол США Йованович напишет мемуары об Украине

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В книгу Йованович войдут рассуждения по вопросам, которые возникают сегодня перед Америкой, а также размышления над тем, как поддержать демократию.
Мари Йованович обещает рассказать все в книге
Мари Йованович обещает рассказать все в книге
Лига.net
 
Бывшая посол США в Украине Мари Йованович заключила контракт с издательством Houghton Mifflin Harcourt на написание мемуаров, сообщает Голос Америки.
 
Анонсируется, что в книге Йованович расскажет о своей дипломатической карьере (служба в Киеве и Могадишо) и возвращении в Вашингтон, где, к ее возмущению, она обнаружила политическую систему, столкнувшуюся с вызовами, подобными тем, с которыми она боролась во время работы за рубежом.
 
В книгу Йованович войдут рассуждения по вопросам, которые возникают сегодня перед Америкой, а также размышления над тем, как поддержать демократию, заявили издатели.
 
Напомним, что 6 мая 2019 года стало известно, что Соединенные Штаты отзывают посла в Украине Мари Йованович. В МИД Украины заявили, что воспринимают это как плановую ротацию. 
 
Позже сообщалось, что Йованович была отозвана после клеветнической кампании, организованной личным адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани. Сама Йованович дала показания Конгрессу, в которых связала свою отставку с нежеланием давить на Украину по делу Burisma, в расследовании которого заинтересован Трамп в контексте грядущей предвыборной кампании. 
В ответ Трамп обрушился с критикой на Йованович, заявив, что она отказалась повесить его фотографию в здании посольства.
 
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Теги: США, Украина-США, Мемуары, Мари Йованович
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Источник: korrespondent.net

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