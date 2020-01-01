Экс-посол США Йованович напишет мемуары об Украине

В книгу Йованович войдут рассуждения по вопросам, которые возникают сегодня перед Америкой, а также размышления над тем, как поддержать демократию.

Бывшая посол США в Украине Мари Йованович заключила контракт с издательством Houghton Mifflin Harcourt на написание мемуаров, сообщает Голос Америки.

Анонсируется, что в книге Йованович расскажет о своей дипломатической карьере (служба в Киеве и Могадишо) и возвращении в Вашингтон, где, к ее возмущению, она обнаружила политическую систему, столкнувшуюся с вызовами, подобными тем, с которыми она боролась во время работы за рубежом.

В книгу Йованович войдут рассуждения по вопросам, которые возникают сегодня перед Америкой, а также размышления над тем, как поддержать демократию, заявили издатели.

Напомним, что 6 мая 2019 года стало известно, что Соединенные Штаты отзывают посла в Украине Мари Йованович. В МИД Украины заявили, что воспринимают это как плановую ротацию.

Позже сообщалось, что Йованович была отозвана после клеветнической кампании , организованной личным адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани. Сама Йованович дала показания Конгрессу, в которых связала свою отставку с нежеланием давить на Украину по делу Burisma, в расследовании которого заинтересован Трамп в контексте грядущей предвыборной кампании.

В ответ Трамп обрушился с критикой на Йованович, заявив, что она отказалась повесить его фотографию в здании посольства.