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Южная Корея объявила наивысший уровень угрозы из-за коронавируса

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На данный момент в стране зафиксированы 602 случая заражения новым вирусом, погибли шесть человек.
Дезинфекция в Южной Корее
Дезинфекция в Южной Корее

Правительство Южной Кореи объявило наивысший "красный" уровень угрозы на фоне распространения коронавируса Covid-19. Такое решение принимается впервые более чем за десять лет, сообщает Yonhap.
 
На данный момент в стране зафиксированы 602 случая заражения новым вирусом, погибли шесть человек. 
 
Чтобы сдержать распространение инфекции, власти Южной Кореи приняли решение продлить школьные каникулы, которые должны были закончиться 2 марта.

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Напомним, ранее власти Южной Кореи объявили о временном запрете на заход иностранных круизных судов в свои морские порты в качестве меры по предотвращению распространения коронавируса.

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Теги: Южная Корея, заболевание, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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