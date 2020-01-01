Южная Корея объявила наивысший уровень угрозы из-за коронавируса
На данный момент в стране зафиксированы 602 случая заражения новым вирусом, погибли шесть человек.
Правительство Южной Кореи объявило наивысший "красный" уровень угрозы на фоне распространения коронавируса Covid-19. Такое решение принимается впервые более чем за десять лет, сообщает Yonhap.
На данный момент в стране зафиксированы 602 случая заражения новым вирусом, погибли шесть человек.
Чтобы сдержать распространение инфекции, власти Южной Кореи приняли решение продлить школьные каникулы, которые должны были закончиться 2 марта.
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Напомним, ранее власти Южной Кореи объявили о временном запрете на заход иностранных круизных судов в свои морские порты в качестве меры по предотвращению распространения коронавируса.
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