Австрия восстановила железнодорожное сообщение с Италией

Запрет на движение поездов между Италией и Австрией снят после приостановки сообщения из-за ситуации с коронавирусом.



Власти федеральных железных дорог Австрии сообщили о восстановлении железнодорожного сообщения с Италией в соответствии с расписанием.

Решение было принято после того, как в остановленном в воскресенье, 23 февраля, на пограничном пункте пропуска на перевале Бреннер поезде тест на коронавирус у двух пассажиров с симптомами, сходными с заболеванием, дал отрицательный результат.

Остановленный поезд продолжил путь по маршруту следования. Всего в поезде находятся около 300 пассажиров, в основном, австрийцев и немцев.

Ранее железнодорожные власти Австрии сообщили, что прекращают пропуск поездов, следующих из Италии, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Напомним, в Италии от коронавируса умерли уже три человека. Общее число зараженных увеличилось до 152 человек.

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