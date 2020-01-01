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Австрия восстановила железнодорожное сообщение с Италией

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Запрет на движение поездов между Италией и Австрией снят после приостановки сообщения из-за ситуации с коронавирусом.
Австрия восстановила ж/д сообщение с Италией
Австрия восстановила ж/д сообщение с Италией
globalrailwayreview.com


Власти федеральных железных дорог Австрии сообщили о восстановлении железнодорожного сообщения с Италией в соответствии с расписанием.

Решение было принято после того, как в остановленном в воскресенье, 23 февраля, на пограничном пункте пропуска на перевале Бреннер поезде тест на коронавирус у двух пассажиров с симптомами, сходными с заболеванием, дал отрицательный результат.

Остановленный поезд продолжил путь по маршруту следования. Всего в поезде находятся около 300 пассажиров, в основном, австрийцев и немцев.

Ранее железнодорожные власти Австрии сообщили, что прекращают пропуск поездов, следующих из Италии, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Напомним, в Италии от коронавируса умерли уже три человека. Общее число зараженных увеличилось до 152 человек.

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Теги: Италия, Австрия, железная дорога
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Источник: korrespondent.net

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