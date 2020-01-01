Австрия восстановила железнодорожное сообщение с Италией
Власти федеральных железных дорог Австрии сообщили о восстановлении железнодорожного сообщения с Италией в соответствии с расписанием.
Решение было принято после того, как в остановленном в воскресенье, 23 февраля, на пограничном пункте пропуска на перевале Бреннер поезде тест на коронавирус у двух пассажиров с симптомами, сходными с заболеванием, дал отрицательный результат.
Остановленный поезд продолжил путь по маршруту следования. Всего в поезде находятся около 300 пассажиров, в основном, австрийцев и немцев.
Ранее железнодорожные власти Австрии сообщили, что прекращают пропуск поездов, следующих из Италии, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
Напомним, в Италии от коронавируса умерли уже три человека. Общее число зараженных увеличилось до 152 человек.
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